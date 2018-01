Cologna gewinnt seine vierte Tour De Ski

In Val Di Fiemme konnte Cologna nichts mehr stoppen. Mit einer Minute und 15 Sekunden Vorsprung ist der Bündner gestartet. Im letzten Rennen baut Cologna seinen Vorsprung nochmals aus, fast eineinhalb Minuten verliert der Norweger Sundby, der Zweiter wird, auf Cologna. Den dritten Platz beansprucht der Kanadier Harvey für sich.

«Ich habe nicht erwartet, dass es so gut aufgeht», sagt Dario Cologna gegenüber SRF. Vor sechs Jahren gewann Cologna das letzte Mal die Tour De Ski. Nun ist die Freude umso grösser. «Ich freue mich riesig, dass mit einem so grossen Vorsprung auf die Verfolger gewinnen konnte», so der Langläufer.

Cologna ist bei der Tour de Ski nicht nur der Rekordsieger, er hat nun bezüglich Anzahl Podestplätze auch den Norweger Petter Northug überflügelt. Für den Schweizer stehen neben den vier Siegen ein 2. und zwei 3. Plätze zu Buche.

Colognas souveräner Auftritt zeigt seine gute Form, die er auch an die Olympischen Spiele nach Pyeongchang mitnimmt, die im Februar stattfinden. «Ich habe jetzt gezeigt, dass ich wieder zurück bin und alle schlagen kann», so Cologna.

(red/sda)