Golden Buzzer für Vorarlberger

Sie haben die Jury von «America’s Got Talent» für einen Moment in eine magische Welt entführt und Ex-Topmodel Tyra Banks hat es sogar den Atem verschlagen: Die Showgruppe «Zurcaroh» aus Götzis in Vorarlberg hat mit einer Mischung aus Tanz, Turnen und akrobatischen Elementen das «AGT»-Publikum und die Jury um Heidi Klum für sich gewonnen. Tyra Banks war so begeistert von der Tanzgruppe, dass sie den Golden Buzzer drückte und «Zurcaroh» direkt ins Viertelfinale schickte.

Das war aber nicht das erste Mal, dass «Zurcaroh» auf sich aufmerksam macht: Sie haben bereits bei der Französischen Ausgabe von «America’s Got Talent» mitgemacht und es dort sogar bis ins Finale geschafft.

Die Akrobatikgruppe wurde 2009 vom Brasilianer Peterson da Cruz Hora gegründet. Die Tänzerinnen und Tänzer sind zwischen 7 und 40 Jahre alt, aufgenommen wird jeder, egal ob er schon Tanzen kann oder nicht.

(sk)