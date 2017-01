Gordie Dwyer übernimmt Ambri-Piotta

Gordie Dwyer (ganz links) stand am vergangenen Spengler Cup als Assistenzcoach beim Team Canada im Einsatz © KEYSTONE/SPENGLER CUP/MELANIE DUCHENE

Der HC Ambri-Piotta engagiert für den am Montag entlassenen Hans Kossmann bis Ende Saison Gordie Dwyer von Medvescak Zagreb. Das bestätigt der KHL-Verein Zagreb auf seiner Website. Dwyer wird am Dienstagabend im Spiel gegen Dynamo Moskau ein letztes Mal an der Bande von Zagreb stehen.