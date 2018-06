Grossbritannien gedenkt der Grenfell-Tower-Katastrophe

Beim verheerenden Brand im Grenfell Tower sind vor einem Jahr 71 Menschen ums Leben gekommen. (Archiv) © KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Grossbritannien hat am Mittwoch der 71 Todesopfer der Brandkatastrophe im Grenfell Tower gedacht. Die «unvorstellbare Tragödie» des Grossbrandes in dem Hochhaus bleibe «für immer in unseren Gedanken», sagte Premierministerin Theresa May im Parlament.