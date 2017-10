Grosseinsatz wegen herrenlosem Koffer

«Heute Abend um ca. 19:35 haben wir die Meldung bekommen, dass ein Koffer an der Böcklinstrasse vor der offenen Kirche steht», sagt Dionys Widmer von der Stadtpolizei St.Gallen. Man habe nicht genau gewusst, was in diesem Koffer drin war. «Es hätte sich allenfalls um etwas Gefährliches handeln können», sagt Widmer. Die Polizei ist mit einem grösseren Aufgebot ausgerückt und hat das Gebiet abgeriegelt. Mit Spezialisten und Hunden wurde der Koffer auf der Treppe der offenen Kirche untersucht. Nach rund zwei Stunden konnte die Polizei Entwarnung geben. Vom herrenlosen Koffer ging keine Gefahr aus.

Sprengmeister und Hundestaffel

In einer solchen Situation sei es sehr wichtig, dass alles abgesperrt wird, sagt Widmer: «Wir mussten sicherstellen, dass niemand in die Nähe dieses Gegenstandes kommt.» Dann biete die Stadtpolizei Spezialisten auf, die sich mit so einer Situation auskennen. Einerseits kommen Sprengstoffhunde zum Einsatz, die eine gefährliche Substanz «erschnüffeln» können, andererseits sei auch ein Sprengmeister vor Ort gewesen. «Dieser weiss, wie man mit so einem Gegenstand umgeht.»

Appell an die Bevölkerung

«Wir haben schon einige Male herrenlose Koffer angetroffen», führt Widmer aus. Das sei vor allem in der heutigen Zeit, in der angespannten Lage Europas gefährlich: «Andere Leute machen sich Sorgen und rufen die Polizei.» Diese Notrufe haben immer einen grossen Einsatz zur Folge. «Darum bitten wir die Bevölkerung, auf ihr Gepäck achtzugeben und dieses nicht einfach irgendwo herumstehen zu lassen.»

(saz)