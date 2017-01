Beim Eintreffen der Feuerwehr steht am frühen Montagmorgen der Dachstock eines Doppeleinfamilienhauses in Lampenberg BL bereits in Vollbrand. © zvg/Polizei BL

Der Dachstock und ein angebauter Schopf eines Doppeleinfamilienhauses in Lampenberg BL sind in der Nacht auf Montag völlig ausgebrannt. Im Haus befand sich eine Person, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.