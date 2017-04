Guten Morgen mit FM1Today

Ein Fallschirm springender Nacktwanderer im Appenzellerland, ein chinesischer Kaiser, der die erste St.Galler Bratwurst ass oder bestehen die Churfirsten eigentlich tatsächlich nur aus sechs Bergen? Heute ist «Erzähl-eine-Lüge-Tag». Wir haben für euch deshalb ein Quiz aus Lügen und Wahrheiten aus der Region zusammen gestellt. Mehr dazu

Die Frist, um die Steuererklärung einzureichen ist in den meisten Ostschweizer Kantonen Ende März, also am Freitag, abgelaufen. Die Zahlen in einzelnen Kantonen zeigen, bis Ende März sind rund die Hälfte der Steuererklärungen eingereicht worden. Mehr dazu