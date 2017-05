Guter Start von Nadal und Djokovic

An alter Erfolgsstätte wieder sehr stark: Rafael Nadal startete überzeugend ins French Open. © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Die beiden Topfavoriten Rafael Nadal und Novak Djokovic starten erfolgreich ins French Open. Beide gewinnen in der 1. Runde in drei Sätzen. Nadal liess dem ebenso talentierten wie unkonstanten Franzosen Benoît Paire (ATP 45), der zum Beispiel in Madrid Stan Wawrinka bezwungen hatte, keine Chance.