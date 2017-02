«Gutes Omen für Barnetta»

Ein neuer Trainer, ein neuer Spieler, neue Chancen – der FC Lugano kommt mit viel Hoffnung nach St.Gallen. Die Tabellen-Siebten werden von St.Gallen aber sicherlich gefordert. Der FCSG ist momentan auf Erfolgskurs und liegt auf dem fünften Tabellenplatz.

Werni Zünd hat ausserdem ein gutes Omen für den FCSG in den Statistikbüchern ausgemacht. «Tranquillo Barnetta hat an einem Sonntag im 2002, im vierten Meisterschaftsspiel sein erstes Tor für den FC St.Gallen geschossen und diesen Sonntag bestreitet Barnetta sein viertes Meisterschaftsspiel seit seiner Rückkehr.» Die Statistik ist also auf der Seite des FC St.Gallen.

Ebenfalls zu Wort kommen im FCSG-Magazin diese Woche der Innenverteidiger Karim Haggui, sowie die Gastro-Verantwortliche in der Nachwuchsakademie, Irène Pimenta.

(red)