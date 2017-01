Hartnäckige Niederländer: Nach Imagevideo folgt Petition

Amerika kommt bei Donald Trump an erster Stelle. Das betonte er während seines Wahlkampfes immer und immer wieder und auch in seiner ersten Rede als US-Präsident. «America First.» Doch was kommt danach? Diese Frage stellte sich auch der Moderator der niederländischen Satire-Sendung «Zondag met Lubach». Arjen Lubach fand, dass an zweiter Stelle sein Heimatland kommen sollte.

Kurzerhand wurde ein Video produziert, dass die Niederlanden vorstellt und auf die Vorzüge des Landes aufmerksam macht. Dabei achteten die Macher darauf, dass der Off-Text des Videos so simple wie möglich gehalten wurde, damit es auch Trump verstehen sollte.

Nun geht das Vorhaben der Niederländer jedoch in die nächste Runde. Unter dem Titel «America first, make Netherlands second because they requested it!» haben die Initianten eine Petition auf der Website des Weissen Hauses lanciert. Sie fordern damit erneut, dass die Niederlanden gleich nach den USA an zweiter Stelle kommen sollen. Werden bis zum 23. Februar 2017 die benötigen 100’000 Unterschriften erreicht, muss sich die US-Regierung mit der Petition auseinandersetzen und zumindest eine Stellungnahme abgeben.

(stm)