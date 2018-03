Hat Angelina Jolie einen Neuen?

Seit sich Angelina Jolie und Brad Pitt im September 2016 getrennt haben, hoffen viele auf eine Reunion – nicht zuletzt wegen der sechs gemeinsamen Kinder. Die drei leiblichen sowie die drei adoptierten Kinder leben seit der Trennung bei ihrer Mutter in Los Angeles. Dass Angelina nun – wie ein Insider gegenüber «OK!» verrät – einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll, begräbt die Hoffnungen auf ein «Brangelina»-Comeback. Angelinas Neuer soll Immobilienmakler und «sehr attraktiv» sein und zudem «älter» aussehen. Die Beziehung sei nichts Ernstes, aber es helfe ihr, mit einem Mann etwas mehr Zeit zu verbringen, sagt der Informant gegenüber der US-Show «Entertainment Tonight».

Laut dem Insider soll auch Brad Pitt nicht untätig sein. Auch er soll heimlich auf Dates gehen. Er wolle es jedoch nicht an die grosse Glocke hängen und date daher Frauen, die nicht im Rampenlicht stünden. Der Insider meint: «Brad findet es noch zu früh, sich mit einer Frau in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ausserdem sind ihm seine Kinder wichtiger als sein Dating-Leben. Mit ihnen möchte er seine Zeit verbringen».

(red.)