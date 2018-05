Heftiges Unwetter über dem FM1-Land

Wegen des Gewitters mussten die Feuerwehren zu einigen Einsätzen ausrücken. In der Region Goldach und Tübach mussten fünf Keller ausgepumpt werden, bestätigt die Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage. Auch in Horn (TG) musste die Feuerwehr einen Keller vom Wasser befreien. In Ausserrhoden gab es einen Feuerwehreinsatz.

In Meistersrüte (AI) ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen, berichtet ein TVO-Reporter. Die Feuerwehr war vor Ort, einen grösseren Brand gab es offenbar nicht. Über Verletzte ist noch nichts bekannt.

In mehreren Regionen ging teils heftiger Hagel nieder, wie unter anderem ein Video aus Appenzell zeigt:

Leserreporter Andreas ist durch den Hagel gefahren:

In der Stadt St.Gallen geht der Hagel nieder, wie das Video von wetter.ch zeigt:

Hagel & Gewitter in St. Gallen ☆http://www.wetter.ch/de/Schweiz/St+Gallen/2658822/#hagel #gewitter #regen #stgallen #stadtsg #ostschweiz Gepostet von wetter.ch am Dienstag, 15. Mai 2018

In Rorschach konnte ein Leserreporter einen Blitz bildlich festhalten:

Habt ihr etwas beobachtet? Schickt uns eure Blitz- oder Unwetterbilder per Mail oder per Whatsapp auf 077 423 21 08.

