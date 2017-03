Heiliges Grab Christi erstrahlt nach Restaurierung

Erste Besucher vor der frisch renovierten Grabeskirche: In der Mitte steht die sogenannte Ädikula. © KEYSTONE/AP/DUSAN VRANIC

Nach neun Monaten Restaurierung ist das Heilige Grab Christi in Jerusalem feierlich der Öffentlichkeit präsentiert worden. Zahlreiche Würdenträger verschiedener christlicher Konfessionen wohnten der Zeremonie in der Grabeskirche am Mittwoch bei.