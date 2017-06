Hier heiratet sich’s am Schönsten

Nirgends ist heiraten so schön, wie dort, wo der Vorder- und der Hinterrhein zusammenfliessen. Das Eventportals eventlokal.ch zeichnet das Schloss Reichenau mit dem «Swiss Location Award» aus.

Bereits im Vorjahr, als der Preis erstmals vergeben wurde, erreichte das Schloss Reichenau Rang sechs der schönsten und romantischsten Hochzeitslocations. Obwohl das Schloss erst seit eineinhalb Jahren – seit die nächste Generation am Drücker ist – als Ort zum Heiraten vermarktet wird, gehört es schweizweit bereits zu den Top-Adressen. «Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir dieses Jahr die Nummer eins sind. Aber es macht uns stolz, dass wir nach so kurzer Zeit bereits eine solche Auszeichnung erhalten. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagt Francesca von Tscharner, die im Familiebetrieb für das Marketing verantwortlich ist.

Märchenhochzeit auf dem Schloss

Im vergangenen Jahr wurden 15 Hochzeiten auf dem Schloss Reichenau gefeiert, dieses Jahr sind es 21. Bis Mitte Oktober gibt sich jedes Wochenende ein Paar das Ja-Wort auf dem Schloss. Von Tscharner weiss, warum die Nachfrage gross ist: «Das Schloss Reichenau ist ein einzigartiger, romantischer Ort und bietet mit seinem Park die ideale Kulisse für Hochzeiten. Ich glaube, viele träumen davon, auf einem Schloss zu heiraten.»

Mehr als 8000 Eventveranstalter und Besucher sowie eine unabhängige Fachjury haben in den vergangenen Wochen die besten Locations der Schweiz ausgezeichnet. Nominiert waren insgesamt 173 Locations in neun verschiedenen Kategorien. «Die Konkurrenz war jetzt im zweiten Jahr wesentlich grösser als noch bei der ersten Vergabe», sagt von Tscharner. Umso grösser ist die Freude im kleinen Familienbetrieb. Da zum Schloss auch ein Weingut gehört, wurde mit einem Glas Wein auf den Erfolg angestossen.

Auch andere Ostschweizer Lokalitäten top

In derselben Kategorie schaffte es das Waldhaus Flims unter die zehn besten Hochzeitslocations. Auch in weiteren sechs der neun Rubriken mischen Ostschweizer oder Bündner Locations ganz vorne mit. In der Kategorie «Meetinglocations» kann niemand dem Würth Haus Rorschach mit direkter Seelage das Wasser reichen. Als siebtbeste Kongresslocation schneidet das St.Galler Hotel Einstein ab. Die heissesten Partys des FM1-Lands werden laut dem Ranking im Churer Club «Clubbing23» gefeiert (Platz 6). Das Eventhous Rapperswil gehört zu den besten acht Eventlocations der Schweiz und die Olma Messen St.Gallen schaffen es in der Rubrik «Messehallen» gerade noch unter die Top 10. Und mit seinen 58 Gault-Millau-Punkten gehört das Grand Resort Bad Ragaz zu den vier besten Genusslocations des Landes.

