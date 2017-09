Hier prügeln FCSG-Anhänger in Slowenien

[Europa] Schlagabtausch mit Polizei, Choreografie & Pyroshow in Maribor! Gestern Abend fand eines der brisantesten Spiele der Champions-League-Gruppenphase im slowenischen Maribor statt. Dort begegneten sich die Klubs Maribor NK und Spartak Moskau, die beide über einen überdurchschnittlich großen Anteil an erlebnisorientierten Fans in den eigenen Reihen verfügen. Das wurde zumindest von Seiten der Gastgeber weit vor dem Spiel unter Beweis gestellt, als Ultras und Hooligans aus Maribor mit befreundeten Fans aus St. Gallen versuchten an die Gäste heranzukommen. Die Polizei sperrte allerdings jeglichen Durchgang ab, weshalb es zu einem Schlagabtausch mit der slowenischen Staatsmacht kam. Im Stadion zeigte die Gruppe »Viole Maribor« eine große Choreografie im fast ausverkauften Stadion, die aus violetten und weißen Fahnen und einem Klubwappen bestand. Auf der gegenüberliegenden Seite zündeten die Fans von Spartak Moskau mehrmals Pyrotechnik und schossen vereinzelt Raketen aufs Spielfeld, wovon eine nur um Haaresbreite am Schiedsrichter vorbeiflog. Auf dem Rasen gingen die Russen zunächst in Führung, ehe NK kurz vor Schluss vor 12.566 Zuschauern zum 1:1 ausgleichen konnte. #kurvennews #maribornk #maribor #kn #slowenien #fcsg #stgallen #spartak #moskau #championsleague #pyro #police #fans #ultras #sachlich #differenziert #aktuell | Fotos: marcopigac, janja.mikolic, alikzakhitov, flaxxes | Video: @casualultra | Kurvennews am 14.09.2017

