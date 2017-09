Der Dauerregen ist überstanden

Niederschlagsspitzenreiter in den vergangenen 48 Stunden ist Altstätten mit 154 Litern pro Kubikmeter. Sehr nass war es seit Donnerstagmorgen auch in Gais mit 147 Litern Regen und in St.Gallen mit 140 Litern.

Laut SRF Meteo wurden auch im Tessin seit Donnerstag grosse Niederschlagsmengen registriert. In Locarno gingen 219 Liter pro Quadratmeter nieder, in Biasca waren es 216 Liter. Allerdings fiel der Grossteil des Regens bereits am Donnerstag. Am Freitag und am Samstagmorgen blieben die Regenmengen mit etwa fünf Litern sehr bescheiden.