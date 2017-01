Lodernde Flammen im Nachthimmel: Zunächst geriet in Härkingen SO ein Wohnmobil in Brand. Die Flammen griffen auf den Dachstock einer unbewohnten Liegenschaft über. © Handout Solothurner Kantonspolizei

Der Brand eines Wohnmobils hat in der Nacht auf Freitag in Härkingen SO einen Sachschaden von mehr als 100’000 Franken verursacht. Der Brand griff auf eine naheliegende, unbewohnte Liegenschaft über. Personen wurden nicht verletzt, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte.