Horrorthriller «Split» führt US-Kinocharts an

James McAvoy spielt mit im US-Kinokassenschlager "Split". Der Film übernahm am Wochenende vom 21./22. Januar 2017 die Spitze der Kinocharts. © Keystone/AP Universal Pictures/UNIVERSAL PICTURES

Der indisch-amerikanische Filmemacher M. Night Shyamalan hat mit «Split» einen neuen Hit gelandet. Sein mit knapp zehn Millionen Dollar gedrehter Horrorthriller brachte schon am Startwochenende in Nordamerika das Vierfache an Gewinn ein.