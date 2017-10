Hundert Menschen nach Brand in Genfer Tiefgarage evakuiert

Dieses Auto wurde ein Raub der Flammen: Am Sonntagmorgen hat es in einer Tiefgarage in Vernier GE gebrannt. © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Am frühen Sonntagmorgen ist in einem Parkhaus eines Gebäudes in Vernier GE ein Feuer ausgebrochen. Der Brand zerstörte ein Auto und vier Motorräder. Wegen des dichten Rauchs mussten hundert Bewohner evakuiert werden.