«Ihr könnt schütteln so viel ihr wollt»

Der Appenzeller Käse macht sich das Erdbeben als Werbegag zu Nutze.



Andere nutzen das Beben für politische Stellungnahmen. So macht ein Twitter-User beispielsweise US-Präsident Donald Trump und sein «stämpfälä» für das Beben verantwortlich.

Rein geografisch meint ein Twitter-User, ob sich denn die Alpen jetzt verschoben hätten.

Sind die Alpen jetzt etwas höher? Kann morgen bei Tageslicht mal einer nachmessen? #Erdbeben — Walter Schärer (@WalterSchaerer) 6. März 2017

Ein anderer macht die Chinesen für das Beben verantwortlich.

Haben die Chinesen ihre Reissäcke wieder nicht schön gestapelt? #erdbeben — Don Quijote (@DonQuijoteCH) 6. März 2017

Ausserdem geben viel Twitter-Nutzer höchstpersönlich Entwarnung, es gebe weder am Bodensee noch in der Linth einen Tsunami. Aufatmen ist also angesagt.

Nachtrag zum Erdbeben im Kanton Schwyz. Bisher noch keine Tsunamie Warnung für den Bodensee geben. — Gutsherr Faustrecht (@faustrecht52) 6. März 2017

(enf)