Ilegal getunte Autos stillgelegt

Einige Autos, die am Samstag auf dem Weg an die Tuning-Veranstaltung in Tägerwilen waren oder diese verliessen, wurden von der Thurgauer Polizei kontrolliert. Die angehaltenen Autos waren entweder viel zu laut oder fielen durch ihre optischen- oder technischen Änderungen auf.

Besonders gut geschaut wurde bei Autos, bei denen man die technischen Änderungen schon von Weitem sah oder die durch ihr Fahrverhalten auffielen.

Vier Autos waren viel zu laut und mussten vor Ort durch die Polizisten stillgelegt werden. Die Halter müssen beim Strassenverkehrsamt zur Nachkontrolle antraben. Sie und 17 weitere Lenker werden wegen den illegalen technischen Änderungen bei der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen angezeigt.

Acht weitere Autofahrer müssen ebenfalls zu einer Nachprüfung gehen und 12 technische Änderungen wurden vor Ort beanstandet. Insgesamt wurden 40 Fahrzeuge kontrolliert und neun Bussen ausgestellt.

(red.)