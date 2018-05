Im Pop-Up-Hotel spürst du den Wind

Am 1. Juni kommen die ersten Gäste, bis dahin wird fleissig gearbeitet. © FM1Today/Krisztina Scherrer

Es wird gehämmert, gezimmert und gebohrt: Am 1. Juni öffnet das erste Schweizer Pop-Up-Hotel in Heiden. Obwohl das erste Modul noch nicht ganz steht, ist das zweite schon in Planung.