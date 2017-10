Im Töbeli gelandet

Von Bäumen gestoppt: Am Samstag gegen 17 Uhr lenkte ein 55-jähriger Autolenker seinen Wagen auf der Nebenstrasse von Schwellbrunn in Richtung Degersheim. In einer Rechtskurve geriet er auf der schmalen Strasse über den linken Strassenrand und rutsche die Böschung hinunter. Einige Meter unterhalb der Strasse wurde er von einer Baumgruppe getoppt, teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit.

Der Lenker musste mit unbestimmten Verletzungen in Spital gebracht werden, am Personenwagen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Die genaue Ursache für den Verkehrsunfall wird durch die Polizei abgeklärt.

(agm)