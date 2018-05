Im Zug an der Nadel hängen

Ob Jung oder Alt, viele tun es: Stricken. Es ist ein beliebtes Hobby, das meist zu Hause ausgeübt wird. Damit am weltweiten Handarbeitstag niemand alleine ist, dreht der Strickzug bereits zum zweiten Mal seine Runden um den Säntis.

Erika Müller von Müller Handarbeiten Rorschach ist eine begeisterte Lismerin. Es verwundert also kaum, dass sie am weltweiten Handarbeitstag für sich und andere Strickbegeisterte einen Event geplant hat. «Als die Südostbahn den Ringzug einführte, war mir klar: Daraus machen wir den Strickzug», sagt Erika Müller. Wir – das sind Erika Müller und ihre Freundin Regula Mächler vom Strickatelier Wullix aus Kaltbrunn.

Die Idee hinter dem Event: Strickbegeisterte Frauen und Männer werden eingeladen am 9. Juni in der SOB, während der Zug-Rundfahrt, ihre Handarbeiten zu erledigen. «Wir brauchen keinen Extrazug und fahren in der normalen SOB mit. Die SBB muss nur wissen, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet sind, damit sie allenfalls einen Waggon anhängen können. Die anderen Fahrgästen schauen meist erstaunt, doch dann entstehen lustige Gespräche», sagt Erika Müller.

Drei Mal um den Säntis

«Wir hatten letztes Jahr 30 Anmeldungen. Wildfremde Leute sind zusammengesessen, es wurde gestrickt, gelacht und an jedem Bahnhof ist jemand Neues zu unserer Gruppe gestossen. Ein paar Frauen sind sogar drei Mal um den Säntis gefahren», sagt Erika Müller. «Das gute an der Südostbahn ist, dass man nie umsteigen muss und innert drei Stunden wieder an seinem Ausgangspunkt ist.»