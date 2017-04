Immobile-Ersatz Keita-Baldé führt Lazio Rom zum Derby-Sieg

Lazio-Roms Doppel-Torschütze Keita Baldé feiert mit den Tifosi den Derby-Sieg © KEYSTONE/EPA ANSA/CLAUDIO PERI

Nach vier Niederlagen in Folge gegen die AS Roma gewinnt Lazio Rom seine erstes Derby in der Serie A seit über vier Jahren. Stürmer Keita Baldé führt Lazio mit zwei Toren zum 3:1-Sieg.Der Sieg des in der Tabelle um zwei Ränge schlechter klassierten Lazio kam nicht ohne Ansage.