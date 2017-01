Gemäss einer Mitteilung ging gegen 2 Uhr in der Früh die Meldung bei der Kantonalen Notrufzentrale ein, dass in einem Märstetter Lokal eine Gruppe von Männern randaliere und auf das Personal losgehe. Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau trafen vor Ort drei Eritreer im Alter von 18, 23 und 26 Jahren an, die teils stark alkoholisiert waren. Sie verhielten sich aggressiv und beleidigten die Beamten massiv, worauf sie in polizeilichen Gewahrsam genommen wurden.

(Kapo TG/red.)