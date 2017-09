In Spino bei Bondo werden erste Häuser vom Schutt befreit

Kommende Woche werden Spezialisten in Spino im Bergsturzgebiet beginnen, Häuser von Schutt zu befreien. (Arhcivbild) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Im Bergsturzgebiet bei Bondo im Bergell beginnt in der kommenden Woche die Räumung von ersten mit Schutt gefüllten Häusern. Armeeangehörige, Zivilschützer und Gemeindeangestellte werden sich in der Siedlung Spino an die Arbeit machen.