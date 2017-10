In St.Gallen war am Samstag der Leu los

«Es herrschte emsiges Treiben in der Marktgasse im Zentrum von St.Gallen», schreibt der Kanton Thurgau in einer Mitteilung. Ziel des Kultur- und Genusstags war, zu zeigen, was der diesjährige Olma-Gastkanton an Kultur und Kulinarik zu bieten hat.

Die Passanten blieben während ihres Einkaufs stehen, um den Klängen der Thurgauer Bands zu lauschen. Ramona Früh, Verantwortliche für den Kulturteil, zieht eine positive Bilanz: «Der Anlass ist sehr gut gelungen, ich bin zufrieden. Wir konnten auf sympathische Art viele Leute auf den Auftritt des Thurgaus als Gastkanton an der OLMA aufmerksam machen.»

Felchenknusperli, Flammkuchen, Gehacktes und Hörnli, Shorley, Tröpfel und Apfelbier waren gemäss den Veranstaltern beliebt. «Ich bin sehr glücklich mit dem heutigen Tag», sagt Rolf Müller von Thurgau Tourismus, Verantwortlicher für den Genussteil. Der Mix der angebotenen Speisen und Getränke habe gestimmt.

(pd/red.)