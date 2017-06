Indisches Dorf ändert seinen Namen in «Trump Village»

Am Ortseingang grüsst Trump als Strahlemann von einer Plakatwand. Darauf heisst es auf Hindu und Englisch "Willkommen im Trump-Dorf". © Keystone/AP/TSERING TOPGYAL

Kurz vor dem Washingtoner Treffen an diesem Wochenende zwischen US-Präsident Donald Trump und dem indischen Staatschef Narendra Modi hat sich eine Siedlung in Indien am Freitag umbenannt. Sie heisst jetzt «Trump Village».