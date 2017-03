Indoor-Hanfanlage und Reptilien beschlagnahmt

Im Keller eines Hauses in Vallorbe (VD) hat die Polizei neben Hanfpflanzen fast 70 Reptilien entdeckt, darunter zwei Schlangen. © Police vaudoise

Die Waadtländer Kantonspolizei hat am Mittwoch in einem Haus in Vallorbe (VD) eine Hanfplantage ausgehoben. Ausserdem beschlagnahmte sie bei dieser Gelegenheit rund 70 Reptilien, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.