Investition in die Zukunft: Millionengeschäft Ski-WM in St. Moritz

Beste Werbung für das Engadin: Die Hälfte der 140'000 Zuschauer reisen wegen der Ski-WM zum allerersten Mal in die Region. © KEYSTONE/APA/HELMUT FOHRINGER

Die Ski-WM in St. Moritz ist ein Millionengeschäft – insbesondere in der Vorbereitungszeit vor den Wettkämpfen. Insgesamt 77 Millionen Franken geben der Veranstalter und die Gemeinde St.Moritz für die WM aus, einen grossen Teil in der Region.