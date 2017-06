Irakische Armee nimmt symbolträchtige Moschee in Mossul ein

Auf der Flucht vor Kämpfen in Mossuls Altstadt © KEYSTONE/AP/FELIPE DANA

Knapp drei Jahre nach Ausrufung des IS-«Kalifats» in der Al-Nuri-Moschee in Mossul hat die irakische Armee die Eroberung des symbolträchtigen Gebäudes verkündet. Gleichzeitig wurde das von der Terrormiliz IS ausgerufene «Kalifat» für beendet erklärt.