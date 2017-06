Irakische Truppen beginnen Sturm auf Altstadt von Mossul

Die irakische Stadt Mossul ist gezeichnet vom Krieg - hier ein Blick auf zerstörte Häuser in West-Mossul. (Archiv) © Keystone/AP/BRAM JANSSEN

Die irakische Armee hat die entscheidende Phase ihres Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Mossul begonnen. Im Morgengrauen begannen Soldaten damit, in die engen Strassen der Altstadt vorzurücken, wie die Armee am Sonntag mitteilte.