IS verlor 2016 fast ein Viertel von Territorium in Syrien und Irak

Irakische Soldaten mit einer konfiszierten IS-Flagge. (Archivbild) © Keystone/AP/HADI MIZBAN

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat im vergangenen Jahr im Irak und in Syrien knapp ein Viertel des von ihr kontrollierten Gebiets verloren. Zwischen Januar und Dezember 2016 schrumpfte das Gebiet des vom IS ausgerufenen «Kalifats» von 78’000 auf 60’400 Quadratkilometer.