Ist das das Line-up des OASG 2017?

Die Zürcher Plattform «Openairguide» veröffentlicht jeweils vor den grossen Festivals in der Schweiz und der Welt eine Liste mit «sehr realistischen», «ziemlich realistischen» und «realistischen» Bands, die spielen könnten. Von offizieller Seite ist seit dem letzten November lediglich bekannt, dass «Die Toten Hosen» ans St.Galler Festival kommen. Weitere Acts werden am 23. Januar veröffentlicht.

«Die Erfahrung in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass es diverse Faktoren gibt, die zeigen können, ob eine Band für ein bestimmtes Festival realistisch ist», heisst es auf der Seite. So analysieren die Redaktoren der Plattform unter anderem, inwiefern die Künstler zu einem bestimmten Festival passen und ob sie an den Tagen der Veranstaltung überhaupt verfügbar beziehungsweise in der Nähe sind.

Geht es nach «Openairguide», treten an der diesjährigen Ausgabe des OASG vom 29. Juni bis zum 2. Juli «sehr realistisch» gesehen folgende Bands auf:

Bastille (UK)

Jess Glynne (UK)

Lo & Leduc (CH)

Milky Chance (DE)

Sportfreunde Stiller (DE)

Foster The People (US)

The Killers (US)

Manillo (CH)

Editors (UK)

Alt-J (UK)

Beatsteaks (DE)

Parov Stelar Band (AT)

Broilers (DE)

Digitalism (DE)

Von Wegen Lisbeth (DE)

Bilderbuch (AT)

Boys Noize (DE)

Fil Bo Riva (IT)

Pendulum (AU)

Slaves (US)

The 1975 (UK)

Bloody Beetroots (IT)

Giant Rooks (DE)

Jain (FR)

Megaloh (DE)

Metronomy (UK)

Michael Kiwanuka (UK)

OK KID (DE)

Prinz Pi (DE)

Wild Beasts (UK)

(red)