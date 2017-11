Ist Taylor Swift in Ed Sheeran verknallt?

Schon lange sind Ed Sheeran und Taylor Swift ganz dicke Freunde. Die beiden haben auch schon gemeinsam Songs aufgenommen. Im neuen Album von Taylor Swift wird Ed Sheeran ebenfalls in einem Lied zu hören sein, die beiden haben den Song gemeinsam geschrieben.

In einem weiteren Song, der «Dress» heisst, soll Taylor Swift Ed Sheeran ihre Liebe gestehen. Laut Buzzfeed sei das an mehreren Stellen im Text angedeutet.

So singt Taylor Swift in ihrem Song einmal «Shape of you», wie der bekannte Song von Ed Sheerans heisst. Ausserdem singt sie von goldenen Tattoos. Ed Sheeran ist so zu sagen von Kopf bis Fuss mit Tätowierungen übersäht.

Und zuletzt singt Taylor Swift: «Sag meinen Namen und alles steht still, ich will dich nicht als besten Freund, ich habe dieses Kleid nur gekauft, damit du es ausziehen kannst.» Wenn das nicht für sich spricht…

Das neue Album von Taylor Swift heisst «Reputation» und kommt heute Freitag in den Handel. Bereits veröffentlicht wurde unter anderem die Single «Look what you made me do», welche international die Charts gestürmt hat.

(enf)