Dalla Torre wird Grossmeister der Malteser

Der neue Malteser-Grossmeister, der 72-jährige Italiener Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. © KEYSTONE/AP Malta Knights/DAMIANO ROSA

Der Malteserorden hat einen neuen Grossmeister. Der Staatsrat wählte am Samstag in Rom den Italiener Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto für ein Jahr an die Spitze des katholischen Ordens, wie es in einer Mitteilung hiess.