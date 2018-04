James Bond wird nochmals Papi

Rachel Weisz (48, «The Mummy», «The Constant Gardener», «I Want You») sagt in einem Interview mit der «New York Times»: «Man wird schon bald mein Bäuchlein sehen. Daniel und ich sind überglücklich!» Weisz ist seit 2011 mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig (50) verheiratet.

Die Schauspielerin sagte, dass sie noch nicht wissen, ob es ein Mädchen oder ein Bub wird.

Für Weisz und Craig ist es das erste gemeinsame Kind. Die 48-Jährige hat bereits einen 11-jährigen Sohn, Henry, mit ihrem Ex-Mann Darren Aronofsky. Craig hat eine 25-jährige Tochter, Ella, mit seiner früheren Freundin Fiona London.

(red.)