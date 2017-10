«Jammerschade, aber trotzdem schön»

Diese drei Buben bleiben heute am Schermen und unter dem Regenschirm. © FM1Today/Fabienne Engbers

Statt bimmelnden Kuhglocken, jodelnden Sennen und lachenden Kindern hörte man am Dienstag an der Viehschau in Appenzell vor allem eins: das Plätschern des Regens. Petrus war der Viehschau nicht gut gesinnt. Die Bauern störte das wenig.