Japans Ministerpräsident kündigt vorgezogene Neuwahlen an

Premierminister Abe wagt es erneut: Zum zweiten Mal setzt er auf vorgezogene Neuwahlen - in der Hoffnung, den Rückhalt der Bevölkerung für seinen Kurs zu erhalten.

In Japan finden in Kürze vorgezogene Wahlen statt. Das Parlament werde am Donnerstag aufgelöst, kündigte Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag an. Damit solle eine «nationale Krise» bewältigt werden. Im Gespräch war zunächst eine Abstimmung am 22. Oktober.