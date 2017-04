Byggmark siegte im Weltcup zweimal. Im Januar 2007 entschied er in Kitzbühel innert 24 Stunden zwei Slaloms für sich. Auf dem Ganslern-Hang hatte er zwei Jahre zuvor auch sein erstes Weltcup-Rennen bestritten. An der WM 2011 in Garmisch gewann er in seiner Paradedisziplin die Silbermedaille.

(SDA)