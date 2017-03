Jetzt kommt die Schoggi-Pizza

Dr. Oetker macht aus zwei Kalorienbomben eine ganz grosse und vereint Pizza mit Schokolade. Wer also nach einer normalen Pizza noch eine Dessert-Pizza verdrücken will, kommt hier auf seine Kosten. Das 300-Gramm-Dessert ist auch schnell gemacht. Wie eine normale Pizza ist sie im vorgeheizten Ofen nach 9 bis 10 Minuten fertig gebacken.

Ein Beitrag geteilt von FOODNEWS🇩🇪 (@foodnewsgermany) am 20. Mär 2017 um 8:04 Uhr

Die Schokoladenpizza ist ab April für 2,69 Euro in Deutschland zu kaufen. Sie besteht unter anderem aus 27 Prozent Schokoladensauce, 9,6 Schokolade und 6,4 Prozent weisser Schokolade. Die ganze Pizza hat stolze 960 Kalorien. In 100 Gramm Schokoladen-Pizza stecken 14 Gramm Fett, 40 Gramm Kohlenhydrate. Ob es diese Pizza auch in die Schweiz schafft, ist noch nicht bekannt.

Kalorienreiche Pizzas haben bei Dr. Oetker übrigens Tradition. Schon der auch bei uns erhältliche Pizza-Burger vereinte die zwei Hauptmahlzeiten Pizza und Burger.

(Dr. Oetker) Der Pizzaburger vereint Burger und Pizza