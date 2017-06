Jetzt spinnt auch noch der Beck

«Wir sind alle schon über 20 und haben diesen neuen Trend eigentlich gar nicht wirklich mitbekommen», sagt Stefanie Eggler, Filialleiterin der «BeGehrenswert AG» in Gossau. Die Bäckerei bietet seit knappe einer Woche selbstgemachte «Fidget-Spinner» für 3.50 Franken pro Stück an.

Mitarbeiterin kam auf die Idee

«Anita, meine Stellvertreterin, kam auf die Idee mit dem Fidget-Spinner», sagt Eggler. Die Belegschaft der Bäckerei besitze seit kurzem auch einen Spinner, um Stress abzubauen. «Es ist eigentlich eine einfache Form und schnell zu realisieren.» Doch die Handspinner-Form für Gebäck ist offenbar noch nicht salonfähig: «Wir haben auch im Internet keine passende Form gefunden. Dann haben wir sie halt extra anfertigen lassen.» Das Guetzli besteht aus einem Mailänderli-Teig und Marzipan-Glasur. Richtig «spinnen» kann man das Gebäck jedoch nicht, sagt Eggler und lacht: «Einmal dreht es sich! Wie wir sie richtig zum ‘spinnen’ bringen, haben wir noch nicht herausgefunden.»

Emojis und Einhörner

«Wir sind ein ziemlich junges Team und bewegen uns oft in den sozialen Medien», sagt Eggler. Das gebe den Bäckern und Konditoren dann meistens die zündende Idee für etwas Neues. «Vorletzte Woche war zum Beispiel unsere Smiley-Woche. Da haben wir Emoji-Smileys in Guetzliform gebracht.» Nächste Woche finde dann die Einhorn-Woche statt. Das Motto: «Wenn’s mal nicht so läuft, streu Glitzer drüber.» Bei den Jungen scheinen die Aktionen der Bäckerei für Begeisterung zu sorgen, sagt Eggler: «Gestern hatten wir zwei junge Mädchen im Laden, die extra wegen den Spinnern gekommen sind.» Und auch die älteren Kunden finden Freude an den Aktionen: «Die älteren fragen meist erst, was das denn sei. Wenn wir es erklären, finden sie es lustig.»

Auch der FC St.Gallen hat einen eigenen «Fidget-Spinner» entwickelt:

(saz)