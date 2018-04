«Joint» und «Weed» in St.Fiden

Innerhalb von vier Tagen haben Schmierfinken am Pausenplatz der Primarschule Grossacker und an der Claudiusstrasse in St.Fiden gewütet. Der durch die Graffiti entstandene Sachschaden an beiden Liegenschaften beträgt rund zehntausend Franken. Zu den künstlerischen Ergüssen zählen Stichworte wie «Joint», «Weed» oder «420». Die Stadtpolizei geht deshalb auch von einer jüngeren Täterschaft aus. Ob diese aber selbst Schüler der Primarschule Grossacker in St.Fiden sind, lässt sich nicht sagen: «Grundsätzlich kann es jeder gewesen sein, Hinweise gibt es noch keine», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Allerdings gehe man davon aus, dass es sich bei beiden Standorten, um die gleichen Täter handle, da jeweils die gleichen Sujets gesprayt wurden. Ähnlichkeiten zu früheren Sprayereien in St.Gallen gibt es laut Widmer keine. Die Stadtpolizei St.Gallen hat einen Zeugenaufruf gestartet. Wer Angaben zur unbekannten Täterschaft machen kann, solle sich direkt bei der Stadtpolizei melden.

(red.)