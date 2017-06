Jowa übernimmt Mehrheit der Hug Bäckerei

Die Migros-Tochter Jowa übernimmt die Mehrheit an der Hug Bäckerei. (Archiv) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Die Migros-Bäckerei Jowa übernimmt rückwirkend per 1. Januar 2017 die Mehrheit an der Hug Bäckerei AG. Diese wird als Tochterunternehmen in die Jowa integriert und damit Teil der Migros-Produktionsbetriebe (M-Industrie).