Flucht in den Wald bei Regensberg: Zwei 17-Jährige legten laut Polizei mit dem gestohlenen Lieferwagen eine "rücksichtslose Fahrweise" an den Tag. © Google Maps

Mit einem gestohlenen Lieferwagen sind zwei 17-Jährige am Sonntagmorgen vor einer Polizeipatrouille geflüchtet. Sie fuhren in hohem Tempo in einen Wald bei Regensdorf, wo sie Wanderer gefährdeten. Schliesslich flüchteten sie zu Fuss weiter. Einer wurde verhaftet.