Juso-Initiative findet auch bei SP teilweise Gehör

Die 99%-Initiative der Juso wurde vor zehn Tagen auf dem Bundesplatz lanciert. © Keystone/PETER KLAUNZER

Die SP Schweiz befasst sich an ihrer DV von heute in Olten SO mit der 99%-Initiative der Juso, einem Konzeptpapier zur Luftverteidigung und einem feministischen Manifest. Dazu wird die Debatte über die Wirtschaftsdemokratie fortgesetzt.