«Äs schneielet, äs beielet»

Nachdem letztes Wochenende der Regen kam, gibt’s diese Woche Schnee. Eine Kaltfront hat die Temperaturen in der Schweiz übers Wochenende sinken lassen. Deshalb hat es in den höheren Lagen teilweise zünftig geschneit, auf vielen Ostschweizer Bergen liegt eine weisse Schneedecke.

Viel Niederschlag auf dem San Bernardino

Auf der Alpensüdseite fiel ausserordentlich viel Niederschlag. Südlich der Alpen fiel beträchtlich viel Niederschlag, wie der Wetterdienst Meteonews am Sonntag mitteilte. In San Bernardino GR gab es seit Samstag innert 36 Stunden 138 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Dies führte zu einem beträchtlichen Stau, der den ganzen Samstag anhielt.

Ostschweizer Webcams zeigen viel weiss

Wenn man sich durch die Webcams der Ostschweizer Gipfel klickt, sieht man vermehrt ein weiss-graues Bild. Auf dem Säntis hat es schon letzte Woche zünftig geschneit, auch dieses Wochenende fielen wieder Flocken.

Auch auf dem Weissfluhjoch in Davos könnte man schon Ski fahren. Alle Webcams, die auf den Davoser Bergen installiert sind, zeigen schneebedeckte Berge.

Schneefallgrenze auf 1000 Meter über Meer

Durch die kräftigen Niederschläge sank die Schneefallgrenze in einigen Bündner Tälern bis gegen 1000 Meter über Meer. Folge waren schneebedeckte Strassen und Pässe. Am Sonntag klangen die Niederschläge langsam ab. Der Wind drehte auf West und dadurch floss trockenere Luft ins Land, wie MeteoSchweiz meldete. Die Temperaturen bewegten sich zwischen 14 und 19 Grad auf der Alpennordseite. Im Wallis und im Tessin war es mit 19 Grad in Sitten und 16 Grad in Lugano kaum wärmer.

Es gibt auch noch grüne Gipfel

Nicht alle Ostschweizer Gipfel sind schon weiss. Einige Berge können auch in der nächsten Woche noch mit Wanderschuhen statt mit Schuhen und Fellen erklommen werden. Der Kronberg beispielsweise ist noch grün. Auch auf dem Pfänder bei Bregenz sieht man Gras statt Schnee auf dem Bild der Webcam. Bei schönem Wetter lässt sich diese Woche also durchaus auch nochmals ein Wandertag einrichten.

Klick dich durch die Bildergalerie, um weitere Ostschweizer Gipfel zu bestaunen.

(enf/SDA)