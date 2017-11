Kaltfront: Jetzt kommt der Schnee

Jetzt können die Winterjacken definitiv wieder von den Estrichen geholt werden. Am Sonntag und in der Nacht auf Montag fällt im Alpenraum ergiebiger Niederschlag. Mit der einfliessenden Kaltluft sinkt die Schneefallgrenze im Norden bis am Sonntagabend auf 800 bis 1000 Meter. In der Nacht und am Montagvormittag schneit es ab 600 bis 800 Metern.

In den Alpentälern muss laut Meteonews mit Flocken bis in die tiefsten Lagen gerechnet werden. Oberhalb von 1500 Metern fällt in den Nordalpen 20 bis 50 cm Neuschnee, in den Hochalpen beträgt die Neuschneemenge bis zu einem Meter.

(red.)