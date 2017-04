Wird der SCB heute vor heimischem Publikum jubeln können? © Keystone/Alexandra Wey

Der SC Bern hat am vergangenen Donnerstag in Zug 2:3 nach Verlängerung verloren. Nun müssen die Berner zuhause das Ruder wieder herumreissen. Ob ihnen das gelingt? Verfolge die fünfte Partie der Best-of-7-Serie in unserem Livestream.